Centro de Convenções é fechado para receber obras

A Bahiatursa, superintendência estadual de fomento ao turismo, confirmou, nesta quinta-feira, 9, que o Centro de Convenções da Bahia, na Boca do Rio, está oficialmente fechado para a realização de obras emergenciais.

Apesar de o órgão não detalhar quando as intervenções começarão e nem quanto tempo vão durar, Sílvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), afirmou ao A TARDE que, em reunião com o secretário do Turismo, Nelson Pelegrino, foi informado que em agosto as obras seriam iniciadas e durariam, pelo menos, seis meses. Segundo Pessoa, as obras recuperariam o segundo e o terceiro andares, além de alguns pontos no quarto pavimento.

"Precisamos muito do Centro de Convenções para poder enfrentar a baixa estação. Temos entre três e quatro meses bons para os hotéis com o lazer. Nos outros meses, precisamos das feiras e congressos", disse o presidente da FeBHA.

Parâmetros

Para Paulo Gaudenzi, presidente da empresa Salvador Destination, se for confirmado o fim das obras para fevereiro ou março de 2016 será muito bom: "Com essa previsão já vamos ter parâmetros do que podemos disputar nesse mercado".

Contudo, segundo ele, a demora na revitalização do espaço deixa prejuízos na economia da cidade. "Entre 2014 e 2017, perderemos nove congressos, que trariam de quatro a sete mil pessoas cada para Salvador", disse Gaudenzi.

O presidente da Salvador Destination informou, ainda que, "em uma estimativa média", com a perda desses eventos a cidade deixaria de receber R$ 100 milhões. A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Turismo para confirmar as informações, mas não conseguiu contato com Nelson Pelegrino.

Mobilização

No último dia 11 de junho, um ato público a favor da preservação do Centro de Convenções da Bahia promoveu um abraço simbólico no equipamento. Centenas de profissionais das áreas de turismo e eventos se uniram para chamar a atenção de gestores e sociedade em um apelo para salvar o espaço.

O Centro de Convenções foi inaugurado há 36 anos, com 57 mil m² de área construída. O local nunca passou por um processo de modernização ampla.

