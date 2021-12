Centro de Convenções: DPT e MP investigam motivo de acidente

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) começará nesta terça-feira, 27, a perícia que vai investigar os motivos do desabamento do Centro de Convenções da Bahia, ocorrido na última sexta-feira, em Armação.

Segundo a assessoria do órgão, os trabalhos só serão interrompidos caso não haja condições de segurança para a entrar no prédio. Questionado, o DPT não informou quanto tempo levará para que o resultado dos exames fiquem prontos.

Nesta segunda, 26, no terceiro dia após o acidente, a promotora de Justiça Rita Tourinho, titular do Grupo de Atuação Especial em Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), pediu à Setur, por meio de ofício, os contratos detalhados das obras que estavam em andamento.

A promotora também notificou representantes da Metro Engenharia e Consultoria, empresa responsável pelas obras, a prestarem esclarecimentos quinta-feira à tarde, na sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Além disso, pediu à Secretaria de Urbanismo (Sucom) informações sobre a regularidade das intervenções.

Investigação antiga

Em maio, Rita Tourinho já havia solicitado MP-BA uma perícia com o objetivo de verificar o estado do prédio. No entanto, o exame nunca chegou a ser feito.

O pedido de examinação, afirma a promotora, surgiu após o engenheiro Carlos Emílio Meneses Strauch, autor do projeto de estruturação do Centro de Convenções em 1978, informar ao MP que havia feito um parecer, a pedido da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), no qual indicava quais obras eram necessárias para a reabertura do espaço.

À época, segundo Rita Tourinho, a Setur chegou a ser convocada para explicar o que estava colocando em prática, mas a lista de reparos entregue pela secretaria "era menos da metade" do que o especialista havia aconselhado no relatório. A promotora conta que, por causa disso, recomendou ao órgão que a reabertura do espaço só acontecesse após a execução de todas as obras sugeridas por Strauch.

Procurada, a Setur limitou-se a informar que não recebeu o ofício do MP.

O governador Rui Costa, entretanto, comentou o assunto durante a cerimônia de inauguração do anexo 2 do Hospital Geral do Estado (HGE 2), ocorrida ontem.

Costa reiterou que ainda não existem informações técnicas para explicar o que ocorreu. Ele afirmou que pediu um laudo técnico aos engenheiros responsáveis pela obra e, por isso, só irá se pronunciar sobre o tema após analisar o documento.

Segundo Costa, uma parte da obra de reforço estrutural do prédio já havia sido feita. No dia seguinte ao acidente, revelou ele, os tirantes do lado onde correu o incidente seriam substituídos.

Também contatada pela reportagem, a Metro Engenharia informou, por meio de nota, que o mesmo engenheiro Carlos Emílio Meneses Strauch citado pela promotora Rita Tourinho "emitiu parecer técnico eximindo de qualquer responsabilidade a executora dos serviços de recuperação e substituição de vigas e pilares metálicos no prédio do Centro de Convenções".

No documento técnico, com a data de ontem, Strauch afirma que acompanhou a execução dos serviços e que o desabamento "só ocorreu devido ao adiantado grau de oxidação das ligações dos tirantes originais com as vigas do nível 33".

Colaborou Anderson Sotero

adblock ativo