Depois de passar por obras emergenciais iniciadas desde setembro no ano passado, O Centro de Convenções da Bahia será reaberto em novembro. O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo da Bahia, José Alves, nesta segunda-feira, 12. Na ocasião, ele afirmou que as obras no espaço serão concluídas em outubro.

O equipamento passou por intervenções no Teatro Iemanjá, onde vigas, dutos e telhas foram substituídos. As torres das saídas de emergência e portas corta-fogo foram recuperadas, assim como as instalações dos banheiros.

Os serviços incluíram recuperação de estruturas de concreto que apresentavam problemas. Também foram feitos serviços de revisão hidráulica e elétrica, pintura, revisão de forro e substituição de carpete. No total, foram investidos cerca de R$ 15 milhões.

Segundo o secretário, com a abertura do espaço, será possível receber o Congresso Internacional de Odontologia, que acontece em 2 de novembro, e reunirá cerca de oito mil participantes em Salvador.

A entrega do Centro de Convenções é uma demanda dos empresários do setor de turismo, já que é o principal espaço para realização de grandes eventos na Bahia.

