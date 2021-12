Centro de compras disponibiliza lojas com desconto até 70%

Paralelo a onda de descontos da Black Friday, que envolve diversos estabelecimentos comerciais, o Outlet Premium Salvador apresenta descontos para os consumidores. As oportunidades irão ficar disponíveis a partir desta sexta-feira, 23, e se estendem até este domingo, 25. O centro de compras fica localizado na Estrada do Coco, KM 12,5, na Região Metropolitana de Salvador. O Outlet funciona diariamente, das 9h às 21h, com estacionamento gratuito.

Entre as opções de consumo estão lojas que situam no setor de acessórios, vestuário, além de cama, mesa e banho. Com 70% de desconto estão as lojas Malwee, NewEra, Mahalo e Sunglass Hut. Já a New Balance disponibiliza 60% aos consumidores.

Os estabelecimentos M. Martan, Chilli Beans, Oakley, Zinzane, Valmond, UP Kids e Time Center disponibilizam 50% de desconto. Já a Diesel tem produtos com até 40% e a Adidas possui itens com 30%.

Com descontos variados estão as lojas AD, Adega do Vale, Aramis, Arezzo, Artex, Asics, Big Brands, Calvin Klein, Carmen Steffens, Chehade, CNS, Dudalina, Ellus, Estoque, Fab. De Chocolate, GUESS, Hering, HIGHSTILL, Kipling, Lacoste, Levi's, Off Premium, Polo Wear, Puket, Richards, Spicy, Subway, Surf Stock, Tommy Hilfiger, Tip Top e VR.

