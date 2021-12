Centro de Assistência Social é reinaugurado na Fazenda Grande do Retiro

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) foi reinaugurado na manhã desta quinta-feira, 5, na rua Mello Morais Filho, no bairro da Fazenda Grande, em Salvador, após passar por reformas. A reabertura foi feita pelo prefeito ACM Neto, a secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos, o vereador Sabá (PV), além de outras autoridades, como o Diretor Geral da Defesa Civil (Codesal), Sósthenes Macêdo.

A entidade atende famílias em situação de pobreza e previne a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. As pessoas que fazem tratamento no local, e que precisam de outros atendimentos, são encaminhadas para os setores específicos, de acordo com cada necessidade: rede socioassistencial, área de saúde, de justiça, além de orientações gerais.

"Trabalhamos para favorecer a superação da vulnerabilidade" diz coordenadora do Cras-Fazenda Grande | Foto: Shagaly Ferreira | Ag. A TARDE

Os bairros de São Caetano, Capelinha de São Caetano, Boa Vista, Fazenda Grande e outras localidades da região são atendidos por este Cras. Com o investimento de cerca de R$ 297 mil da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), o atendimento deve ser ampliado com novos serviços.

"O objetivo é reduzir os riscos de vulnerabilidade social, além de fazer com que este usuário saia desta situação de pobreza ou extrema pobreza. A gente trabalha visando favorecer esta superação. Atualmente, atendemos, por mês, cerca de 840 famílias e, futuramente, vamos contar com o cadastrador do Bolsa Família. Então, acredito que esta demanda vai aumentar ainda mais", explicou a coordenadora do Cras-Fazenda Grande, Gabriele Couto.

Durante, a cerimônia de inauguração, o prefeito ressaltou as entregas realizadas ao longo da semana nos bairros. Ele salientou o foco da gestão na assistência social, em um país com tantas desigualdades.

"Me orgulho que, desde 2013, quando nós assumimos a gestão municipal, a gente tirou a prefeitura do gabinete. Levamos a prefeitura para as ruas, para perto dos problemas. Levamos nossa equipe para ouvir as pessoas, para ver de perto cada situação e claro, para sempre que possível, levar as soluções esperadas, desejadas, ansiadas pelo cidadão da nossa capital. Aqui, hoje, demonstramos o nosso compromisso absoluto, a prioridade número um da nossa gestão, que é o investimento no social", afirmou ACM Neto.

Thaís e a mãe acompanharam a reinauguração do Cras | Foto: Shagaly Ferreira | Ag. A TARDE

Moradora do bairro de São Caetano, Thaís França levou a mãe Vanda Cerqueira para receber atendimento e falou da importância da instituição para o bairro.

"Gostei, porque já tinha o Cras, mas está totalmente diferente. Tem mais funcionários, o ambiente está melhor. Espero que ajude os moradores daqui da região, porque precisamos muito de um Cras deste nível. Minha mãe veio tentar resolver um problema e não só ela, mas são várias pessoas que precisam do atendimento e espero que ajude mesmo as pessoas, afirmou Thaís.

