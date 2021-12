Centro da Melhor Idade prestará atendimento médico gratuito

O Centro da Melhor Idade (CMI), localizado no Canela, será inaugurado nesta quarta-feira, 17. O espaço vai oferecer serviços gratuitos de enfermagem, nutrição e educação física e atenderá pessoas maiores de 60 anos. As consultas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

A iniciativa é uma parceria entre o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa e Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) - organização social sem fins lucrativos - e a Escola Técnica de Enfermagem San Rafael.

O valor empregado na implantação do CMI é proveniente de verba anual do INTS destinada a ações sociais. A Escola Técnica de Saúde San Rafael disponibiliza profissionais e estudantes para atuarem no centro.

De acordo com o presidente da INTS, Ian Cunha, o projeto do CMI surgiu a partir da necessidade de cuidados que os idosos requerem.

"A escolha do local ocorreu em decorrência do número de moradores da melhor idade que vivem no Canela", acrescenta Cunha.

A princípio, a CMI vai funcionar apenas pela manhã, mas o objetivo é estender o atendimento aos outros dois turnos. "Vai depender de como os serviços vão se desenvolver", diz Cunha.

Serviços

Os idosos poderão se consultar para obter o diagnóstico precoce de doenças; aferir glicemia, pressão, temperatura, pulsação e respiração; pesar-se; trocar curativos; receber a aplicação de medicação (previamente prescrita) e orientação sobre prevenção de patologias.

Uma enfermeira vai ser a responsável, diariamente, por coordenar os atendimentos, que serão realizados por cinco alunos voluntários da escola técnica San Rafael.

Com especialização em atendimento da população da melhor idade, uma nutricionista atuará em dois plantões semanais, às terças e quintas-feiras. Para esse serviço e para avaliação física será necessário um agendamento prévio, por meio do telefone (71) 3484-4272.

O diretor da San Rafael, Washington Pires, afirma que os serviços terão foco em problemas comuns após aos 60 anos. Ele conta que a proposta de trabalho do centro foi replicada entre os moradores do bairro antes mesmo da inauguração.

Por conta disso, os atendimentos começaram cerca de uma semana antes do evento de lançamento. "Os horários de consulta já estão lotados até outubro", revela Pires.

Os idosos também poderão participar de grupos externos de exercícios físicos.

Atividade física

O Programa Externo de Atividades Físicas (Peaf) será formado por duas turmas de 30 alunos. Os exercícios vão ser promovidos na praça do Campo Grande, das 6h às 8h, às segundas, quartas e sextas-feiras

Morador do Canela, o casal Regina e Marcos Novais, 65 e 70 anos, respectivamente, acredita que a iniciativa vai melhorar a qualidade de vida dos idosos soteropolitanos, sobretudo os que moram no entorno da CMI.

"Será uma oportunidade de cuidarmos de nossa saúde e até de interagirmos com outras pessoas. Isso pode tornar os nossos dias mais divertidos", diz Regina.

A expectativa da INTS é a de realizar, por mês, cerca de 440 atendimentos de enfermagem, 144 de nutrição e 108 de educação física.

