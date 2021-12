Centro budista em Salvador recebe palestra sobre atenção plena

Uma palestra com o tema Mindfulness (atenção plena) acontece nesta sexta-feira, 24, às 19h30, no centro Kadampa Tara. As inscrições podem ser feitas pelo site Budismo Salvador ou no próprio centro (rua Minas Gerais, 495 - Pituba). O ingresso custa R$ 40.

O evento vai contar com a palestra da monja Gen Mudita, que tem mais de 15 anos de estudos na área e é professora de meditação residente no Centro Kadampa Mahabodhi, em São Paulo. Os participantes vão ter acesso a treinamentos para perceber pensamentos, sensações corporais e emoções no momento em que elas correm, sem reagir de forma automática.

Segundo os organizadores, o mindfulness é essencial para o desenvolvimento da capacidade mental.

