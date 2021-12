Centro Administrativo tem trânsito alterado

Antes de conferir os roncos dos motores do Grande Prêmio Stock Car, que acontece entre amanhã e domingo no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o espectador não deve esquecer de algumas precauções: já sabe o local onde vai estacionar o carro? Já conferiu a infraestrutura do evento para voltar para casa de táxi ou ônibus?



Um esquema especial de trânsito e transporte da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) já funciona a partir de amanhã na região.



Coletivo - De acordo com o órgão, não será permitido o acesso de veículos ao CAB. Para estacionar, o espectador em posse o ingresso deverá se dirigir à um dos estacionamentos públicos. Estes estarão na faixa à direita da Av. Luiz Viana (Paralela), na Avenida Pinto de Aguiar e no estacionamento do Estádio de Pituaçu.



Os espectadores que optarem por voltar de táxi encontrarão os veículos em quatro pontos do Centro Administrativo: no começo das primeira, segunda e quarta avenidas e na entrada da Estrada da Sussuarana, próximo ao banco Bradesco.



Quem optar pelo transporte coletivo contará com 44 linhas, incluindo os 245 ônibus que atuam da Estação Mussurunga. Haverá ainda uma linha especial com cinco veículos seguindo o itinerário Shopping Iguatemi/Av. Paralela. A linha seguirá pelo ponto do seletivo em frente ao Iguatemi, seguindo pela Av. Tancredo Neves, Cond. Flamboyants e retornando pela Avenida Paralela, Estação Rodoviária e Av. ACM.



Os micro-ônibus complementares também participam do esquema especial para o evento. Seis linhas especiais dos chamados amarelinhos, com 14 veículos, operam dos bairros do subúrbio, das Cajazeiras, da região do CIA-Aeroporto, São Caetano e Praia do Flamengo. A frota reguladora também marca presença, com nove veículos na Estação Pirajá e Estação Mussurunga.



Durante todos os dias do evento, 88 fiscais, 25 viaturas, 13 motos e quatro guinchos monitoraram o trânsito no entorno do circuito no CAB e o estacionamento de veículos nas avenidas Paralela, São Rafael e Pinto de Aguiar.

Importante



Importante - Não esqueça de levar para o gp: Ingressos, RG original, comprovantes de meia-entrada, dinheiro trocado, calçado confortável, máquina fotográfica, protetor solar e capa de chuva.

