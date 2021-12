Central marca mamografias em shopping até fim do mês

Até o fim deste mês, mulheres que desejam marcar mamografia e exames preventivos podem fazê-lo em um posto montado pela prefeitura no Shopping da Bahia (antigo Iguatemi). Montado no boxe da Hétero Exames, o posto fica na Alameda de Serviços do 3º piso do centro de compras.



A iniciativa integra a campanha do Outubro Rosa, movimento popular internacionalmente conhecido por incentivar o combate ao câncer de mama. Além da marcação de exames, o espaço oferece palestras, ações educativas e distribuição de panfletos de alerta sobre a prevenção da doença.



Atendimento



O atendimento no Shopping da Bahia ocorre nos dias 21, 23, 26 e 28, sempre das 9h às 17h. Para ter acesso ao serviço, é preciso apresentar documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



Antes de ser encaminhada para a consulta, a paciente assiste a uma palestra educativa sobre a necessidade de fazer o autoexame, além de identificar os sinais da doença. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é chegar ao total de cerca de 500 mulheres encaminhadas aos postos de saúde da capital até o final de outubro.



A SMS salienta que as ações de prevenção e tratamento ao câncer ocorrem o ano inteiro, mas são intensificadas neste mês.

