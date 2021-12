Central do Samu tem atendimento restabelecido após ataque a ônibus no IAPI

A central telefônica do Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), no bairro do Pau Miúdo, já está com o o atendimento do número 192 restabelecido. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o sistema foi normalizado no final da manhã desta terça-feira, 29, após reparos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) nesta manhã.

O órgão estava com o atendimento fora do ar desde a noite desta segunda, 28, após um ônibus ser incendiado no bairro do IAPI. As chamas atingiram a fiação, o que comprometeu a central telefônica. Durante a inoperância do serviço, as ocorrências estavam sendo registradas por meio dos telefones 193 (bombeiros) e 190 (polícia).

