Central do Samu fica fora do ar e chamadas devem ser feitas para 193

O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficará fora do ar temporariamente nesta quarta-feira, 25. Entre 13 e 17 horas, casos de emergência devem ser informados pelo número 193 do Corpo de Bombeiros.

Nesse período, o sistema elétrico do Samu vai passar por reparos. Após o término do serviço, as ligações poderão ser feitas normalmente por meio do número 192.

adblock ativo