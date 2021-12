Central do Samu é danificada após ataque a ônibus no IAPI

A central telefônica do Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), localizada no bairro do Pau Miúdo, está temporariamente fora do ar. As chamadas de emergência estão sendo feitas por meio dos números 190 (polícia) ou 193 (bombeiros).

O motivo da interrupção do serviço foi um ataque criminoso a um ônibus que aconteceu na noite desta segunda-feira, 28, na rua Conde de Porto Alegre, na localidade conhecida como "Milho", no IAPI. Segundo informações da Secretária Municipal de Saúde (SMS), as fortes chamas acabaram atingindo a fiação telefônica do Samu que passa pela região.

Segundo ataque na Calçada

Outro ônibus também foi incendiado, na mesma noite, na rua Nilo Peçanha, em frente ao atacadão Centro Sul, no bairro da Calçada. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ainda não sabe informar se os dois ataques estão relacionados.

Apesar das duas investidas criminosas, os coletivos rodam normalmente nas duas localidades, como afirmou Daniel Mota, diretor do Sindicado dos Rodoviários. "Os ônibus estão saindo normalmente nos dois locais. Os rodoviários estão apreensivos, mas a polícia já nos confirmou que ambos os bairros estão sendo monitorados", disse.

