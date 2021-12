Central de atendimento do Samu volta a funcionar em Salvador

A central de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) voltou a funcionar após ficar fora do ar por conta de uma queda no sistema operacional neste domingo, 26. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), houve um problema com a telefonia e internet do Samu, que foi solucionado por volta das 16h50, normalizando o atendimento.

Durante o problema, a população teve como opção ligar para 193, telefone da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), que direciona viaturas do Salvar do Corpo de Bombeiros para as ocorrências.

Mas como o defeito corrigido, os soteropolitanos podem voltar a ligar para o número 192 do Samu.

