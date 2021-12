Central atende beneficiários do Bolsa Família no Comércio

A Prefeitura de Salvador informou, nesta quinta-feira, 17, que a nova Central de Informação e Atendimento Social (Cias), instalada pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) com a finalidade de atender aos beneficiários do Bolsa Família, já está em funcionamento na Rua Conselheiro Saraiva, 43, 2° andar, no bairro do Comércio.

No local, beneficiários poderão atualizar seus dados, fazer recadastramento ou encaminhar o atendimento da saúde e escolar. A Cias do Comércio deve atender, preferencialmente, pessoas que antes procuravam a unidade situada na Rua do Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, fechada no inicio desta semana.

O secretário Maurício Trindade informou que a unidade do Comércio tem mais espaço para o atendimento, além de mais funcionários e equipamentos. Ainda conforme Trindade, são disponibilizados elevador para gestantes, pessoas com deficiência e mulheres com crianças de colo.

O secretário destacou também que os beneficiários dos programas sociais do governo federal que moram nos bairros mais distantes do centro podem optar entre dez locais de atendimento, escolhendo o mais próximo de sua residência.

