Centrais Sindicais protestam em frente à sede da Previdência Social

Cerca de 250 pessoas estão em frente à sede da Previdência Social, localizada no Comércio, em defesa da Previdência Pública. As centrais sindicais se reúnem nesta quarta-feira, 20, em todo o país.

No local, o deputado estadual, Hilton Coelho (PSOL), utilizava um microfone para emitir palavras de ordem. "Isso não é reforma para o povo. Existe um roubo na previdência e o trabalhador que paga isso? Precisamos disso para impedir", anunciava o deputado.

Ao Portal A TARDE, a diretora do departamento de aposentados da Associação dos Professores Licenciados do Brasil- Secção da Bahia (APLB-BA), Luzia Gomes Freitas, informou que é contra a reforma da Previdência. "Eles querem retirar nossos direitos. Estamos aqui lutando pelos professores e por todos os trabalhadores. Vamos mostrar o absurdo dessa reforma para o povo", explica.

As manifestações ocorrem em diversos estados brasileiros. Segundo a CSP Consultas, direção de uma das centrais, entre as atividades é iniciar os protestos e paralisações no Brasil.

Bolsonaro entrega proposta da reforma da Previdência

Na manhã desta quarta, por volta das 9h30, o presidente Jair Bolsonaro entregou a proposta da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O presidente esteve acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele chegou por volta das 9h30 ao prédio do Congresso Nacional.

