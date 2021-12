Centrais sindicais promovem ato contra a Reforma da Previdência

Trabalhadores ligados às centrais sindicais protestaram na manhã desta quarta-feira, 10, contra a Reforma da Previdência, que está em votação no Congresso Nacional. A mobilização aconteceu na Praça da Piedade, em Salvador, com a participação de diferentes sindicatos.

Para o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB Bahia), Pascoal Carneiro, a reforma não é justa com as diferentes clases trabalhadoras. “Não é reforma, é o fim da previdência pública que eles querem privatizar. Isto que eles estão votando hoje é para privatizar a Previdência. Ela acaba com a aposentadoria rural, o trabalhador rural não se aposenta mais nesse regime que eles estão aprovando hoje. Eles estão dizendo que os policiais vão ter integralidade da sua aposentadoria. É mentira, porque não tem nenhuma integralidade em nenhum texto da previdência. Estão se baseando numa lei de 1957. Eles estão dizendo que os professores mantêm esta aposentadoria especial. É mentira. Os professores vão se aposentar: mulheres, aos 57 anos, e homens, aos 60 anos”.

Carneiro ainda comenta sobre a falta de beneficio para população: Esta coisa é tudo mentira e uma coisa eles não falam: não estão mexendo no regime próprio, dos juízes, dos desembargadores, dos promotores e do congresso nacional e mantém o privilégio. Esta reforma é para tirar o dinheiro do povo e manter os privilégios desse setor que ganha muito da previdência. Os deputados estão votando contra o povo através de emenda parlamentar que nós vamos estar denunciando isto que é um absurdo. Você trabalhar a vida toda e não ter mais direito a sua aposentadoria.”

A mobilização deve continuar até próxima sexta-feira, 12. O Professor Rui Oliveira, Coordenador Geral da APLB Bahia e Secretário Sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) disse que "Caso a reforma seja aprovada, a CNTE já convocou todos os profissionais em educação para uma greve geral no dia 13 de agosto.

