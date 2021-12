Centrais sindicais organizam novo ato em Salvador nesta quarta

Trabalhadores ligados às centrais sindicais participam nesta quarta-feira, 11, de uma manifestação em frente ao Shopping do Bahia, a partir das 15h. O ato, organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), é contra a prisão do ex-presidente Lula e a favor da democracia.

Além da mobilização em Salvador, que prevê o bloqueio do tráfego de veículos nos dois sentidos da via, uma caravana vai sair do interior do estado em direção a Brasília para se unir ao ato nacional.

“Estamos na luta incansável pela liberdade de Lula. Não adianta eles tentarem aprisionar nossos sonhos e nossas ações, pois Lula já é uma ideia e está em cada um de nós. Por isso, cada um de nós está mais motivado para lutar pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva”, destaca Cedro Silva, presidente da CUT Bahia.

O protesto acontece nesta quarta, dia em que o ministro Marco Aurélio Mello iria levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) uma liminar para que a Corte paute as duas Ações Declaratórias Constitucionais (ADCs) após condenação em segunda instância, como é o caso de Lula. Entretanto, na noite desta terça, 10, o ministro suspendeu por 5 dias a tramitação da ação, a pedido do Partido Ecológico Nacional (PEN).

A última manifestação ocorreu na sexta-feira, 6, um dia após o juiz Sérgio Moro determinar a prisão do ex-presidente. Em Salvador, os manifestantes fecharam a Estação da Lapa pela manhã e, durante a tarde, se concentraram na região do Iguatemi.

