Centrais sindicais fazem ato contra reforma trabalhista

Representantes sindicais se reúnem nesta terça-feira, 16, em frente à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e à sede da Petrobras, no Stiep. O ato faz parte do Dia Nacional de Mobilização e Luta por Emprego e Garantia de Direitos.

De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na Bahia, Cedro Silva, o movimento é defende os direitos da classe trabalhadora. "O Congresso quer retirar os direitos dos trabalhadores. Somos contra a reforma trabalhista, porque aumenta a jornada de trabalho, acaba com o repouso remunerado, o pagamento de hora-extra, o 13º salário, consideramos um retrocesso", explicou.

Os sindicatos são contra a proposta da reforma da legislação trabalhista, que prevê a permissão para que o que for negociado entre os trabalhadores e o patronato prevaleça sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

