Centrais sindicais criticam decisão de Moro e saem às ruas em Salvador

Momentos após a divulgação da sentença do juiz Sérgio Moro condenando o ex-presidente Lula a 9 anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, representantes das centrais sindicais, de partidos de esquerda, sindicatos e dos movimentos sociais e populares atenderam à convocação da Central Única dos Trabalhadores (CUT -BA) para um ato de solidariedade em defesa do petista.

A manifestação começou em frente ao Fórum Rui Barbosa, em Nazaré, por volta das 15 horas, e continuou até à noite, com um outro ato político no Largo da Dinha, no bairro do Rio Vermelho.

Portando bandeiras e faixas de apoio a Lula e com pedido de “Fora Temer” e “Diretas Já”, os militantes ocuparam a pista em frente ao fórum, provocando congestionamento em toda a área do Campo da Pólvora e adjacências.

A Polícia teve que negociar com os manifestantes a liberação de uma das faixas. Embora tenha havido um princípio de tumulto, uma faixa acabou sendo liberada pelos manifestantes, que também queimaram madeira e papelão na pista.

Manobra

O Presidente da CUT-BA, Cedro Silva, disse que Lula foi condenado sem provas de que ele é de fato dono do triple, no Guarujá, e classificou de “manobra” a sentença do juiz Sérgio Moro. Na avaliação de Cedro, o intuito da sentença é unicamente impedir Lula de disputar a eleição de 2018.

O líder sindical afirmou que a população não vai aceitar a condenação de Lula e antevê uma onda de manifestações por todo o País. “Moro mexeu num vespeiro A prisão de Lula significa a prisão (fim) de programas como Minha casa Minha Vida, do Bolsa família, das várias escolas técnicas, do ProUni e do Fies. Tudo isso está ameaçado e o povo não vai aceitar”, argumentou.

Mesmo sem confirmar uma nova greve geral, o presidente da CUT-BA disse que as centrais sindicais e os vários segmentos estarão em “mobilização permanente” em apoio a Lula.

Presente ao ato, o presidente do PT em Salvador, Gilmar Santiago, disse que a decisão do juiz Sérgio Moro já era esperada, mas acredita que a imagem do ex-presidente, que aparece na frente em todas as pesquisas para Presidência da República, sairá fortalecida.

Para o ex-vereador, a sentença de Moro faz parte de uma estratégia neoliberal, que começou com a retirada dos direitos dos trabalhadores com a aprovação da reforma trabalhista.

MBL

No Rio Vermelho, militantes do movimento social se concentraram no Largo da Dinha, por volta das 19 horas. Além de apoiar Lula, o objetivo do ato era contrapor a manifestação convocada pelo MBL (Movimento Brasil Livre), para comemorar a condenação de Lula.

No entanto, compareceram apenas três representantes do MBL que saíram do local, após serem identificados e chamados de “fascistas” pelos manifestantes que foram prestar solidariedade ao ex-presidente.

adblock ativo