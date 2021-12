Centenário de A TARDE é comemorado por leitores na internet

O centenário de fundação de A TARDE, comemorado nesta segunda-feira, 15, foi lembrado pelos leitores, por telefone ou via internet ao longo do dia, com homenagens e mensagens de felicitações aos profissionais que fazem o periódico diariamente. Jornalistas, blogueiros, políticos e leitores do jornal impresso e do portal A TARDE postaram conteúdo alusivo ao centenário em redes sociais como o Twitter e o Facebook, além de blogs pessoais.

Sites de notícias de cidades do interior, como Jequié e Inhambupe também prestaram homenagem à data, considerada um marco na história do jornalismo baiano e nacional. A TARDE, a partir desta segunda, passa a fazer parte do grupo de 25 jornais brasileiros que são centenários e continuam em plena atividade.

O publicitário Nelson Cadena abordou os 100 anos do jornal no blog Memórias da Bahia e publicou fotos antigas, como a da instalação da pedra fundamental da sede do jornal, na Praça Castro Alves . "A TARDE surpreendeu os soteropolitanos pela sua qualidade gráfica que era o seu diferencial em relação à concorrência.", lembrou.

Já Luciano Amorim, 19 anos, de Caaporã - Paraíba, e que se autodefine como um "futuro jornalista", falou sobre a importância do A TARDE na vida dele em um post no seu blog Por Dentro das Notícias. Luciano, que já morou na Bahia, escreveu um artigo sobre a história do jornal, com muitos links e até referências à verbetes da Wikipédia que falam do periódico e de seu fundador, Ernesto Simões Filho. "O A TARDE marcou a minha infância. Eu me lembro quando morava na Ilha de Itaparica, que fica na Região Metropolitana de Salvador e, em outubro de 2001, li o primeiro jornal, já aos 7 anos", escreveu Luciano em sua página pessoal.

Microblog - No Twitter, os leitores aproveitaram a interação com a redação, por meio do perfil @atarde, para parabenizar a equipe de jornalistas e demais funcionários das outras áreas do jornal, que fazem a história de A TARDE.

Por meio do microblog, o publicitário e leitor de A TARDE, George Araújo, parabenizou o jornal afirmando que o veículo "faz parte da história da Bahia". Ainda no twitter, a empresa de comunicação ABC Mídia disse que A TARDE é responsável por "aliar experiência e inovação para continuar sendo um jornal diário à prova do tempo".

Assim como os demais leitores, Morgana Montalvão usou o microblog para afirmar que o veículo centenário é sinônimo de credibilidade. "Que venham mais 100 anos", desejou. Seguindo os demais internautas, a empresa Graute disse que aplaude os profissionais que fizeram e fazem parte desta história secular. A Bahia Marina também parabenizou o veículo, via twitter, dizendo que a melhor notícia do século está sendo dada hoje: "A TARDE completa 100 anos"

O leitor Davi Ribeiro Silva, aposentado e assinante do jornal, fez questão de telefonar à redação para também deixar seu depoimento: "Sou assinante há mais de 30 anos e quero agradecer e parabenizar o jornal pelos seus 100 anos. Mudei-me de Salvador para Imbassaí, mas continuei com a minha assinatura. A edição do centenário foi muito bem elaborada, a capa está maravilhosa. Parabéns para toda a equipe e que vocês continuem assim!"

Já o leitor Jader Gonçalves, parabenizou o Jornal A TARDE - em nome dos fãs da cantora Daniela Mercury - e ainda produziu um material artístico em homenagem ao grupo de comunicação.

Interior do Estado - Leitores do interior do Estado também emitiram homenagens ao A TARDE. É o caso da educadora jequieense, Dilú Ribeiro, que por meio de nota enviada ao grupo de comunicação disse que o Jornal A TARDE é a cara da Bahia. "A Tarde faz parte do nosso café da manhã todos os dias. Parabéns pelo centenário do maior Jornal da Bahia", dedicou.

O médico e escritor de Jequié, Ivonildo Calheira, também fez questão de prestar a sua homenagem. "Jornal A Tarde, 100 anos registrando a história e a vida de Jequié, da Bahia e do Brasil. Mais de que um Jornal, um diário amigo de emoções acompanhando gerações", declarou.

O escritor, jornalista e professor, Domingos Ailton, integra a lista de personalidades jequieenses que parabenizaram o veículo. "O Jornal A TARDE tem desempenhado um papel extraordinário no registro diário da história da Bahia, do Brasil e do mundo. Um século de jornalismo é um marco fascinante para a imprensa em qualquer lugar do planeta Terra e por aqui é ainda mais especial, porque A TARDE carrega a criatividade, a alegria e a espontaneidade do povo baiano. Parabéns A TARDE por um século de excelentes textos jornalísticos", relatou.

Assembleia Legislativa - O centenário do jornal A TARDE foi lembrado também na Assembleia Legislativa da Bahia, onde ocorrerá uma sessão especial nesta quinta-feira, 18. O evento, organizado pelo deputado Rosemberg Pinto, contará com a presença de alguns dos principais nomes da comunicação baiana. Além da homenagem, uma exposição itinerante sobre o centenário do jornal estará acessível à visitação no foyer da Assembleia.

Exposição - E para quem quer conhecer um pouco mais da história de A TARDE e da Bahia nos últimos 100 anos, a mostra Um Século de Inovações, que reconstitui os eventos mais signficativos do período, retratados pelo jornal A TARDE, continua aberta ao público até o dia 4 de novembro, no piso G2 do Salvador Shopping. Além de capas históricas, o público também terá à disposição instalações interativas e projeções multimídia. A entrada é gratuita.

