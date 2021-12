Cenário de degradação sobressai na Pr. Nossa Senhora da Luz

Sujeira espalhada por toda a área e deterioração de equipamentos, como grades e bancos, compõem o atual cenário da Praça Nossa Senhora da Luz, localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, no bairro da Pituba, área nobre da capital baiana.

Após denúncias de moradores e frequentadores da região, A TARDE foi até o local, no início da tarde deste sábado, 4, e constatou o abandono. No chão, folhas secas dividem espaço com sacolas plásticas, papéis e papelões. Além disso, parte do piso encontra-se quebrada ou danificada.

O gradil que cerca a praça apresenta ferrugem devido à ação do salitre, assim como os brinquedos infantis, entre eles balanças e escorregadeiras. Além de enferrujados, os equipamentos estão quebrados ou foram arrancados.

Afastamento - As más condições de conservação refletem diretamente na popularidade do espaço. Atualmente, é difícil encontrar pessoas transitando pela praça, que era utilizada como área de lazer. Moradores de rua fazem os bancos da praça de moradia.

O mau cheiro também é constante. Durante a visita, a equipe de A TARDE constatou também que os espaços entre os veículos, no estacionamento, são utilizados como banheiros.

"Isso aí é nosso dinheiro. A gente trabalha, paga imposto e tudo fica abandonado", reclamou Eunice Custódio, comerciante do bairro há 15 anos.

A opinião é compartilhada pelo aposentado Rafael Soares, morador da região há 8 anos. "Absurdo. A gente paga IPTU caro e tem que ver isso em troca", afirmou.

Melhoria - O titular da Secretaria Cidade Sustentável, Ivanilson Gomes, disse que o prefeito ACM Neto solicitou melhorias de forma emergencial no local.

"Estudos e levantamento estão sendo feitos para o projeto de requalificação e restauração da Praça Nossa Senhora da Luz", afirmou o secretário.

Ainda segundo Ivanilson Gomes, com a disponibilização do requerimento de adoção dos espaços públicos da cidade, diversas áreas serão recuperadas. "Posso adiantar que já existem empresas interessadas em adotar o local", revelou.

De acordo com ele, o requerimento lançado prevê que para cada 1 mil metros recuperados, a empresa possa colocar uma placa naquele espaço, relacionadas às melhorias desenvolvidas.

