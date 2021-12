Cena de sexo explícito é gravada no Forte São Marcelo

Um dos cartões-postais de Salvador, o Forte São Marcelo - que está fechado para visitação há quatro anos - serviu de cenário para uma cena de sexo explícito protagonizada por dois atores do filme "Abaixo a Gravidade", do diretor baiano Edgard Navarro.

A ação foi gravada na tarde desta segunda-feira, 19, por volta de 16h, no atracadouro da fortificação, e chamou a atenção das pessoas que estavam no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Um ator mais experiente contracenava com uma atriz mais nova e, além de encenarem, os dois são fotografados pela equipe do filme.

O filme conta a história de um homem mais velho que conhece uma moça no Capão. Em Salvador, eles se reencontram. "Como todo filme de amor, tem uma cena que eles têm uma relação sexual. Logicamente, isso acontece de uma forma técnica. Eles estão nus, mas é uma coisa técnica, não está acontecendo de verdade", explicou Sylvia Abreu, produtora do filme. "Não é absolutamnete um filme pornô. É a única cena de sexo do filme, e é artístico", afirmou.

Em nota, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) afirmou que a produtora Truq Cinema e Vídeo pediu autorização e, na solicitação, "informava os equipamentos que seriam utilizados, que não haveria ocorrência de danos físicos ao monumento e, também, um roteiro sucinto da cena, que não denotava cunho sexual".

Ainda, de acordo com o órgão, como ficou constatado que não haveria danos ao local, asfilmagens foram autorizadas.

Confira a descrição da cena enviada ao Iphan:

