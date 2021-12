Cemitérios têm programação diferenciada no Dia de Finados

Uma celebração à vida eterna dos entes queridos já falecidos, o Dia de Finados - 2 de novembro - terá programação especial nos principais cemitérios de Salvador. Após passar por pequenas reformas na última semana, eles estão prontos para receber os visitantes amanhã.

As celebrações estão previstas para acontecer ao longo de todo o dia. No Jardim da Saudade, em Brotas, a primeira missa terá início às 8h, na sala de cerimonial. Às 9h30, haverá outra ao ar livre. Às 11h, está prevista a tradicional chuva de pétalas de rosas.

O gerente do cemitério, Thiago Borowski, conta que a cerimônia é um ato simbólico, que emociona e traz alegria aos visitantes.

"Há mais de dez anos a chuva de pétalas de rosas acontece. É uma forma de também prestarmos a nossa homenagem às pessoas e aos seus entes queridos. Algumas vêm somente para assisti-la e acabam passando o dia inteiro aqui", diz Borowski.

As celebrações no Jardim da Saudade serão encerradas às 16h, com mais uma missa. Durante o dia, são esperadas cerca de dez mil pessoas.

No Campo Santo, na Federação, as orações da manhã estão programadas para as 6h30 e 7h30. Às 9h, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, preside a celebração da Primeira Eucaristia.

A missa das 11h encerra as atividades do turno matutino. Pela tarde, elas acontecem às 13h, 14h30 e 16h.

Variedade

O Memorial Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, oferece uma programação diversificada amanhã. Às 9h, haverá palestra espírita, com a advogada e psicóloga Sônia Dórea. Em seguida, às 10h30, será celebrada uma missa católica e, às 14h, um culto evangélico.

No cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, as missas acontecem às 8h, 9h30, 11h, 14h e 16h. A parte administrativa do espaço estará fechada, mas as demais áreas permanecerão abertas para visitação.

Os cemitérios municipais não divulgaram a programação do Dia de Finados, mas o chefe do setor de administração desses espaços na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Denes Henrique Oliveira, informou que, em todos os locais, haverá missas. Entretanto, só a unidade de Periperi informou os horários: 9h, 10h e 15h.

adblock ativo