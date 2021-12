Cemitérios públicos ganham investimento de R$ 200 mil

Os cemitérios públicos de Salvador vão receber um investimento de R$ 200 mil por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em julho entre a prefeitura e o cemitério Bosque da Paz. Serão construídas 250 gavetas nos cemitérios de Itapuã, Plataforma, Brotas e Paripe, entre outras ações na infraestrutura.

Por ser privado, o Bosque da Paz tem que disponibilizar 30% das vagas para pessoas carentes ou reverter essa obrigatoriedade em investimentos nos cemitérios públicos com abertura de novos espaços. Serão 50 novas vagas em Brotas, Itapuã, Pirajá e em Plataforma, 100. Em Pirajá, além das novas vagas, será construído um muro ao fundo do cemitério, ampliando o espaço para realização de velório e uma nova administração.

Na segunda-feira, as equipes começam os trabalhos em Brotas e Itapuã e, um mês depois, entram em Pirajá e Plataforma. São, ao todo, dez cemitérios na cidade, que receberão recuperação gradativa. Desses, quatro estão nas ilhas. Em março, o cemitério de Ilha de Maré será beneficiado com as obras, a exemplo da construção de um muro que caiu recentemente devido ao avançado estado de deterioração.

Cremação

Cremações são oferecidas gratuitamente pela prefeitura no cemitério Jardim da Saudade, graças a um TAC firmado com a instituição. São duas vagas por dia que, por várias vezes, deixam de ser preenchidas por resistência dos familiares e por questões culturais.

O benefício é concedido nos casos de morte natural, não ser usuário de marcapasso, constar assinatura de dois médicos na certidão de óbito e autorização de um parente de primeiro grau. A família deve procurar o setor de cemitérios da Semop (BR-324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá), que se responsabilizará por encaminhar oficio ao cemitério.

adblock ativo