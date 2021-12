Cemitérios de Salvador registram intenso movimento

No dia em que se homenageou os mortos, grande número de pessoas foi visitar os túmulos de seus entes queridos nesta segunda-feira, 2, nos cemitérios de Salvador. Embora o movimento tenha sido grande durante todo o dia, o volume de visitantes foi menor em relação a anos anteriores, segundo algumas pessoas ouvidas pela equipe de reportagem.

"Por causa do feriado que emendou com o final de semana, as pessoas anteciparam a visita e, por isso, hoje o dia está menos movimentado", opinou o coordenador do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, Carlos Felipe.

Além das missas celebradas em dois turnos, pétalas de rosas foram lançadas de helicóptero no cemitério, no final da manhã. A estimativa, segundo Carlos Felipe, foi de que cerca de 10 mil pessoas tenham passado pelo local entre a útlima sexta e esta segunda.

Como em todos os anos desde 1989, um dos túmulos mais visitados no Jardim da Saudade foi o do cantor e compositor baiano Raul Seixas. Passam as gerações, mas os fãs do roqueiro baiano continuam fiéis ao seu legado artístico e carisma.

"Venho aqui todo ano nos dias em que se comemora seu nascimento e o Dia dos Finados. Meu sobrinho, de 16 anos, também adora Rauzito e começou a vir comigo", conta o músico Rogério Mourão, 53.

No Cemitério do Campo Santo, representantes de diversas religiões participaram de missa que marcou um encontro inter-religioso. "Temos o culto ecumênico para que todos possam homenagear os mortos. Mas essa cultura tem perdido um pouco a força por causa da tendência de se cremar os corpos e também porque as novas gerações já não cultuam esse tipo de rito", observa o gerente de Campo Santo, Ancelmo Menezes.

Naquele cemitério, na Federação, as homenagens começaram uma semana antes. De acordo com Menezes cerca de 20 mil pessoas passaram pelo local. Foram colocadas flores, velas, frutas, fotos, a depender da crença de cada familiar.

