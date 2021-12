Cemitérios de Salvador irão receber ações de requalificação

Os cemitérios municipais de Brotas, Paripe, Plataforma, Periperi, Pirajá e Itapuã, irão passar por obras de requalificação. O prefeito ACM Neto e o secretário de Ordem Pública, Felipe Lucas, anunciam o investimento nesta quarta-feira, 30, às 14h30, em coletiva no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), as reformas contarão com investimento total de R$ 2,5 milhões. As ações também englobam a construção de novas gavetas, agora dotadas de tecnologia alinhada às demandas ambientais, com tratamento de filtragem do necrochorume, evitando a contaminação do solo.

Além disso, serão feitos investimentos em paisagismo e em novos espaços dedicados à administração e ao atendimento ao público, como copa e vestiário para funcionários e sanitários públicos, além de área de material e limpeza, depósito de equipamentos para os profissionais que trabalham nos cemitérios e espaços dedicados aos velórios.

