Cemitério tem opções de planos de sepultamento e cremação

Planos de sepultamento ou de cremação são questões práticas, que podem ser decididas ainda em vida. Apesar de ser um tema 'cercado de medo', fazer um plano facilita na hora de lidar com as questões burocráticas e financeiras referentes ao enterro ou a cremação.

De acordo com a gerente do Cemitério Parque Jardim da Saudade, Bárbara Bembem, os planos de sepultamento podem ser feitos por jovens e idosos com pagamento em até 12 vezes. Ela ainda ressalta que fazer este planejamento provoca medo: “A discussão sobre planejar para a morte ainda é restrita, cercada de medo e preconceito”, explica.

O Jardim da Saudade foi o primeiro cemitério do Nordeste a ter crematório, existe desde 1999. Atualmente, conta com dois fornos e a cremação só pode ser realizada 24h após o óbito de morte natural. O parcelamento do plano chega até 36 vezes.

A gestora diz que a cremação é uma medida mais prática e higiênica e era comum nas civilizações mais antigas, Grécia e Roma, por volta de 1000 ano antes de Cristo e no Japão foi adotada em 553 depois de Cristo, com o advento do Budismo, e incentivada entre os japoneses pela falta de espaço territorial.

“No Brasil, em 1867 foi promulgada uma lei que tornava obrigatório incinerar as pessoas mortas por doenças contagiosas para garantir o controle sanitário e obter melhor uso da terra. E a partir deste ano, as pessoas passaram a considerar a opção de cremar seus mortos”, ressalta.

No Brasil é exigido que a pessoa registre em cartório o desejo de ser cremado ou um familiar requisite o serviço. Em Salvador não há cemitério público que tenha crematório, mas com a parceria do Jardim da Saudade com Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), duas cremações diárias gratuitas são disponibilizadas para a população de baixa renda.

Quem tiver interesse em ser cremado, mas não tem condições é necessário que o parente da pessoa morta compareça à Coordenadoria de Serviços Diversos (CSD) da Semop com atestado de óbito por dois médicos, guia de cremação e assinar uma declaração de pobreza. Depois disso, é entregue uma guia de liberação da prefeitura para que seja feito o procedimento no Cemitério Parque Jardim da Saudade.

adblock ativo