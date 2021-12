Cemitério avariado pelas chuvas segue fechado

O Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, localizado na Baixa de Quintas, está fechado desde este domingo, 17, após o desabamento de cerca de 80 covas e não há previsão para reabrir. Várias pessoas estiveram nesta segunda-feira, 18, no local para conferir se as covas que desabaram, por causa da chuva, eram as de seus familiares.

O acidente ocorreu por volta das 21h do último sábado. A funcionária pública Luíza César, 53, ficou aliviada após ser informada que o acidente não atingiu o carneiro da mãe, Maria da Glória. "Estou mais tranquila. Imagina como é saber que os restos mortais de um parente seu está à toa, depois de todo o cuidado para enterrar", indagou.

Segundo a administração, não havia enterros agendados. "O último, foi realizado sábado, antes do desabamento", informou. Em nota, o presidente da Ordem Terceira Secular de São Francisco da Bahia, Jayme Baleeiro, informou que o desabamento atingiu parte das quadras Nossa Senhora de Fátima e São Roque, resultando na exposição de cerca de oitenta caixões e que, aguarda a perícia do Departamento de Polícia Técnica do Estado (DPT) e avaliação da Defesa Civil de Salvador (Codesal) para começar a recuperar as sepulturas.

A Tarde tentou novo contato com a Ordem para saber de que forma os corpos serão identificados, mas não obteve êxito. Em até 30 dias, um laudo do DPT vai indicar se o desabamento foi realmente provocado pelas chuvas ou por algum outro motivo.

