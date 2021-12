Cem edificações tombadas correm risco de cair

Dos sete mil imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Salvador - cinco mil no Centro Histórico -, cerca de 100 correm risco de desabamento, segundo estimativa do órgão.

O superintendente do Iphan na Bahia, Carlos Amorim, explicou que estas construções podem ser demolidas pela prefeitura, desde que seja comprovado o risco para a população e que não haja outra solução.

"Não dificultamos as intervenções. Temos bom relacionamento com os órgãos municipais. Inclusive, por meio de um protocolo de cooperação técnica", afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Defesa do Município, Paulo Fontana, entretanto, alegou que a emissão de parecer que autoriza a demolição, pelo órgão federal, leva tempo.

Segundo ele, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já havia notificado o imóvel que desabou, no último dia 18, na ladeira da Preguiça desde setembro do ano passado, mas até o momento não havia parecer do Iphan: "Na região, há outras edificações com o mesmo risco. Aguardamos parecer para demolir".

Após o desabamento de parte do imóvel situado na Preguiça, que provocou a morte de uma pessoa, três construções em área tombada foram demolidas, duas no local do acidente e outra na rua do Taboão.

Conforme Amorim, grande parte dos imóveis tombados no Centro Histórico de Salvador é privada e de responsabilidade dos proprietários. "Está no Código Civil. O dono do imóvel é responsável por cuidá-lo. Não dispomos de política para recuperação deste tipo de edificação", completou.

Mesmo alegando que o Iphan não é responsável, a superintendência informou que negocia linha de financiamento, no valor de R$ 300 milhões, para a recuperação de bens privados.

A negociação ocorre entre a presidência do Iphan, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Caixa Econômica Federal e Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Uma vez aprovado, o dono do imóvel poderá pleitear recurso para reformas, apresentando o projeto da revitalização e, se aprovado, irá pagá-lo em parcelas acertadas, sem a adição de juros. "Mas estas pessoas precisarão comprovar que são proprietárias", observou.

Estabilização

De 2011 a 2014, 70 mil m² de edificações que ofereciam risco foram estabilizados pelo Iphan no Centro Histórico da capital baiana. De acordo com o órgão, existe projeto para a estabilização de mais 50 mil m².

"Não fosse essa ação, com as chuvas deste mês, a situação seria muito pior. Não deve morrer ninguém, mas um processo de recuperação de degradação que durou mais de 30 anos não se faz em 30 meses", opinou.

Além da estabilização, Amorim lembrou que está em curso o PAC Cidades Históricas, com aporte de R$ 142 milhões, que, em Salvador, contempla 23 obras. "Seis delas já foram iniciadas e onze projetos executivos estão em análise pela diretoria do PAC em Brasília. Um deles será licitado na próxima semana", informou.

