Celebrações da Festa de Reis são realizadas na Igreja da Lapinha até quarta

A Igreja da Lapinha (Paróquia Nossa Senhora da Conceição), em Salvador, celebra a Festa de Reis nesta primeira semana de janeiro, sem o tradicional desfile do "Terno de Reis", por conta da pandemia da Covid-19. O cortejo será substituído por uma carreata pelas ruas da Liberdade.

Os tradicionais festejos e solenidades ocorrem desde sábado, 2, e seguem até quarta-feira, 6. Para participar presencialmente, os interessados devem entrar em contato com a secretaria da Paróquia e fazer o agendamento pelo telefone (71) 3248-9108. Quem preferir acompanhar pela internet, pode assistir a transmissão pelo canal da Igreja na internet.

Este ano, o tema será “Glória a Deus no mais alto dos céus, que nos deu o Seu Filho Jesus. Só a Ele o nosso louvor e gratidão”, com missas noturnas iniciando sempre às 18h. O limite máximo de 100 pessoas deve ser respeitado, assim como outros protocolos de saúde.

Cada noite terá uma programação baseada no tema principal. Nesta segunda-feira, 4, o subtema será “Festa de Reis: a identidade da paróquia resplandece”. Já na terça-feira, 5, haverá uma programação especial: a missa das 18h às 20h e, logo na sequência, a Carreata da Benção, com o padre abençoando as casas e os comércios do bairro.

Na quarta-feira, 6, será realizada uma alvorada às 6h, além de duas missas: às 8h e às 18h.

A Paróquia também está arrecadando doações de leite em pó e toalha de banho. Nesta segunda e na terça-feira, os fiéis poderão levar fraldas geriátricas e produtos de limpeza para doação.

