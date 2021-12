Celebração marca o Dia das Baianas de Acarajé na capital

Apenas uma missa marcou, nesta terça-feira, 25, o Dia das Baianas de Acarajé, antes acostumadas a uma série de atividades ao longo do dia em sua homenagem. A celebração ocorreu, pela manhã, na Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos.

Decreto que restringe despesas no serviço público até o final da atual gestão - publicado no Diário Oficial do Estado no mês passado - seria o motivo do cancelamento da festa, segundo a presidente da Associação das Baianas de Acarajé (Abam), Rita Santos.

"Mandamos ofício para várias secretarias, mas a resposta foi que não havia verba. A festa das baianas não é um gasto novo, é uma tradição. Sempre depois da vamos ao almoço na sede do memorial e passamos o dia em atividades culturais", contou.

"Entendemos a importância das baianas para o turismo baiano, mas não tivemos recursos este ano. A expectativa é que, em 2014, possamos realizar a festa", disse Alberval Figueiredo, coordenador de comunicação da Bahiatursa.

Na Bahia, a estimativa é que 3 mil profissionais atuem na capital e cerca de 6 mil sejam associadas à Abam. Em 2005, o ofício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, desde 2012, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia.

Entretanto, o processo de reconhecimento e valorização também passa por demandas como a conclusão do plano de salvaguarda do ofício. O prazo de finalização do texto era neste mês, mas foi adiado para 2015. "Estamos encerrando 2014 sem a solução de pendências de 2013 e com novas questões a serem definidas", preocupa-se Rita Santos.

Conforme a assessoria da Secretaria Estadual do Turismo, a instalação do conselho que vai elaborar o documento deve ser autorizada pelo Iphan até março/2015. Até lá, serão definidas as funções de cada uma das 16 entidades e instituições integrantes.

O plano garantirá apoio à elaboração de políticas de preservação do patrimônio cultural. Ações de curto, médio e longo prazos, como fomento à produção, reprodução, transmissão, divulgação e práticas de saberes.

Além disso, segundo Rita Santos, o decreto 12.175/98, que regulamenta a profissão, precisa de atualizações, mas está parado. "Até o primeiro trimestre de 2015, o decreto estará modernizado. Estamos à disposição da Abam para fechar pontos que ainda precisam ser discutidos", disse a secretária municipal de Ordem Pública, Rosema Maluf.

Tema

O Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher, também comemorado nesta terça, foi o tema eleito pela Abam este ano. "Devemos agradecer o compromisso dessas mulheres em defesa da vida, que lutam inclusive no combate à violência", afirmou padre Lázaro Muniz.

Participaram da celebração, baianas do Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo. Conhecida como Iaiá, Lúcia Santos, 64, vende acarajé em Brasília. "Tenho 17 anos de profissão, comecei lá e meu acarajé foi reconhecido como o melhor da cidade. Levo todo o material daqui da Bahia", contou.

*Colaborou Salete Maso

