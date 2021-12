Celebração em homenagem a Nossa Senhora de Fátima

Durante todo o dia missas e atividades serão realizadas para homenagear Nossa Senhora de Fátima, nesta sexta-feira, 13. Os devotos participam de missas no Santuário dedicado à religiosa, que fica no colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador.

A primeira missa foi realizada às 7h30 da manhã. Este ano são comemorados os 99 anos da aparição de Nossa Senhora aos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta na cova da Iria, em Fátima, Portugal.

A próxima Celebração Eucarística acontecerá às 19h, esta presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão.

