Celebração do Te Deum homenageia historiadora Consuelo Pondé

À véspera da Independência da Bahia, celebrada a cada 2 de Julho, foi realizada, na manhã deste sábado, 1º, a cerimônia religiosa Te Deum, na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus.

Este ano, a missa foi em homenagem à historiadora Consuelo Pondé, que lutava pela preservação da memória da Bahia e valorização da festa da Independência.

A intelectual faleceu em 2015, durante o quinto ano do mandato como presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (IHGB), entidade que organiza os festejos em comemoração ao dia 2 de Julho.

A cerimônia, que reuniu familiares e amigos da historiadora, foi conduzida pelo Bispo Auxiliar Dom Estevão dos Santos. O Bispo realizou orações e agradecimentos a toda a dedicação que Pondé sempre demonstrou em relação a memória da Bahia.

Ao som do Coral da Irmandade do Senhor do Bonfim, regida pelo maestro Francisco Rufino, fiéis acompanharam a passagem do Santíssimo Sacramento na missa.

Amor à Bahia

Para os familiares da historiadora, a missa é motivo de alegria por lembrar da dedicação de Pondé pela Bahia. “Ela sempre pensou na História da Bahia e no acervo relacionado a 2 de Julho.

A professora sempre tinha uma memória verbal em tudo relacionado à memória da Independência”, relata Eduardo Pondé, filho de Consuelo.

O sobrinho-neto de Consuelo, Leonardo Fraga, falou sobre a importância da homenagem, no dia que antecede a Independência da Bahia. “Hoje (ontem), está sendo lembrada uma das pessoas que mais amou a nossa terra”, recordou.

