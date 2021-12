Ceasinha teve entrega de chaves, mas só deve reabrir em maio

Os comerciantes do Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) receberam nesta sexta-feira, 28, as chaves dos novos boxes. José Jorge Sales Gomes, proprietário há 32 anos do Boxe São Jorge, foi o primeiro comerciante a receber, das mãos do secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, o chaveiro desenhado pelo artista Bel Borba com as chaves. A abertura do novo mercado para o público está previsto para 1º de maio com show de Armandinho Dodô e Osmar e sambistas baianos.

"Estou muito satisfeito. O mercado é uma bênção de Deus. Tenho certeza que vamos ter mais clientes, para que a gente cresça e possa empregar mais pessoas", disse Gomes, que comercializa hortaliças, frutas e legumes, e já emprega 10 trabalhadores.

Outros 16 comerciantes receberam simbolicamente as chaves de suas novas áreas comerciais, a exemplo de João dos Santos Barbosa, da peixaria Mar Aberto; Dionísio Souza Rios, do açougue Disk-Carne; de Karina Gusmão Silva, da Agrokar e presidente da Associação dos Permissionários; e de Edson Alípio de Lima, do Restaurante do Edinho, mais antigo comerciante do Mercado, há 39 anos na Chapada do Rio Vermelho.

Para o secretário Correia a obra foi entregue sentro do previsto, já que inicialmente tem da obra era de 24 meses e com 26 houve a entrega. Os permissionários terão cerca de 30 dias para fazerem a mudança e abrir para o público.

Após a mudança o mercado provisório será demolido e serão completadas as obras de circulação e paisagismo.

O Governo da Bahia também obteve uma patrocínio do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, que cobriu os custos de instalação para o novo mercado, anteriormente previstos para recair sobre os comerciantes. Todos os equipamentos coletivos - sistema de vídeo-vigilância, lixeiras, móveis e decoração - serão de responsabilidade da cervejaria.

Com a reforma área comercial construída cresceu 88%, dos atuais 4. 637 m2 para 8.725 m2, enquanto os espaços comerciais subiram de 100 para 139. As vagas de estacionamento aumentaram 140%, de 100 para 240, sendo 179 cobertas.

Presente na entrega das chaves, o senador Walter Pinheiro prometeu tentar fazer a mesma requalificação no Mercado de Sete Portas e na antiga estação rodoviária, nos Dois Leões.

