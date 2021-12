Ceasinha reformada terá inauguração segunda-feira

O recém-ampliado Mercado do Rio Vermelho, popularmente conhecido como Ceasinha, será oficialmente inaugurado segunda-feira, 2, às 9h. De acordo com o governo do estado, foram investidos R$ 28 milhões na reforma, que ampliou sua área comercial em cerca de 88%.



O número de espaços comerciais subiu de 100 para 140, reunindo 171 boxes, enquanto que as vagas para estacionamento foram ampliadas em 140%. Ou seja, subiram de 100 para 240, das quais, 179 são cobertas.



Gastronomia



A área de gastronomia da Ceasinha, localizada na Chapada do Rio Vermelho, também foi ampliada. Novos e antigos bares e restaurantes estão reunidos em uma praça de alimentação com diversas opções, acesso independente e horário de funcionamento diferenciado.

