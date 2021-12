Ceasinha do Rio Vermelho tem 8 boxes notificados

A Ceasinha do Rio Vermelho teve 8 boxes notificados durante fiscalização de rotina de agentes da Coordenação de Defesa do Consumidor (Codecon) nesta quarta-feira, 9.

A primeira vistoria averiguou produtos com mau acondicionamento e prazo de validade vencido, ausência de preços e do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para o comprador, entre outros pontos.

Os boxes Natureza e Cia, Nova Doces e Laticínios, Cosme e Damião e Maria Moura Calçados foram notificados por falta de preços nos produtos. Já nos boxes A Fazendinha e Ki Delícia, os fiscais do Codecon encontram produtos que não apresentavam data de validade. No Santo Antonio e JSC Distribuidora de Embalagens o problema foi a ausência do CDC.

Os estabelecimentos têm um prazo de dez dias para regularizar sua situação. Após este prazo os fiscais vão retornar ao local para verificar se os problemas foram sanados.

Além das vistorias, o Codecon também apura denúncias que podem ser encaminhadas pelo telefone (71) 3322-4817 ou na sua sede, que fica localizada na Rua Chile, nº 3, Centro.

adblock ativo