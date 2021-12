Ceasa e Mercados do Estado retornam ao horário de funcionamento normal

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) informou nesta quarta-feira, 14, que o Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa) e os Mercados do Rio Vermelho (“Ceasinha”), Paripe, Ogunjá e 7 Portas voltam ao seu horário de funcionamento normal, após terem sido alterados em março, para evitar a propagação do novo coronavírus na Bahia.

O órgão destacou que o uso da máscara é obrigatória. Além disso, foram instalados pontos extras de higienização das mãos para o uso de álcool 70% em todos os boxes.

Confira o horário de funcionamento:

Ceasa:

Abertura segunda, quarta e sexta: 3h para permissionários e cargas (apresentando credencial de acesso) / 4h clientes

Abertura terça, quinta e sábado: 5h

Fechamento segunda a sexta: 17h

Fechando sábado: 13h

Domingo: fechado

Mercado do Rio Vermelho:

Segunda a sábado: das 7h às 18h / domingo: fechado

Paripe:

Abertura segunda a domingo: 5h (permissionários) / 6h (clientes)

Fechamento segunda a sábado: 18h

Fechamento domingo e feriado: 14h

Ogunjá:

Abertura segunda a domingo: 6h

Fechamento segunda a sábado: 18h

Fechamento domingo e feriado: 14h

7 Portas:

Abertura segunda a domingo: 6h

Fechamento segunda a sábado: 18h

Fechamento domingo e feriado: 13h

Bares e restaurantes:

Os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar, desde que sigam todas as medidas de segurança.

