Ceasa do Rio Vermelho será entregue em janeiro, diz Wagner

A nova Ceasinha do Rio Vermelho, na avenida Juracy Magalhães Junior, deverá ser entregue aos frequentadores do espaço em janeiro de 2014, segundo o governo do estado, responsável pela obra.

Em visita ao espaço, na manhã desta segunda-feira, 18, o governador Jaques Wagner informou que já em dezembro os lojistas deverão fazer a adaptação dos boxes no local.

"Até 20 de dezembro pretendemos chamar cada lojista para fazer a adaptação pessoal do box e, em janeiro, entre os dias 20 e 25, começar a funcionar efetivamente", afirmou Wagner, em nota enviada à imprensa.

Iniciada em janeiro de 2012, a obra de requalificação - que dividirá a Ceasinha em quatro segmentos: hortifrutigranjeiro, artesanato, secos e molhados e restaurantes - está orçada em R$ 24 milhões.

Com as modificações, o número de boxes no local passará de 100 para 135. Já as vagas de estacionamento pularam de 100 para 240. Além disso, a Ceasinha ganhará uma praça de alimentação.

A expectativa é que a requalificação do espaço gere 510 empregos diretos, de acordo com o governo estadual.

