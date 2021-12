CCR promove serviços gratuitos às mulheres no metrô

Parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, o Espaço Lounge Mulher foi aberto na manhã desta terça-feira, 3, na Estação Imbuí do Metrô. A atração fica montada até sexta-feira 6, sempre de 9h até 13h, e oferece uma série de serviços gratuitos de beleza e bem-estar para as usuárias do meio de transporte, incluindo avaliação nutricional e massoterapia.

Promovida pela CCR Metrô, a ação ainda oferta maquiagem, cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC), aferição de pressão, orientação sobre saúde da mulher e também promove debates e uma agenda cultural com música e exposição. O gestor de Comunicação da CCR Metrô, Álvaro Britto, lembra que a ação acontece todos os anos, dentro do projeto Vem pra Cá. “A ideia é homenagear as mulheres que utilizam o metrô e por isso montamos uma programação extensa que vai até o final do mês, envolvendo ainda bate-papo sobre temas como igualdade de gênero e até exposição de fotos”, informou.

A pescadora e marisqueira Sueli de Oliveira aprovou a iniciativa. “É ótimo ter a oportunidade de fazer essa maquiagem aqui, gratuitamente, afinal, nós, mulheres, merecemos. Passar por aqui e ser surpreendida por todos esses serviços foi realmente maravilhoso”, garantiu.

Uma das principais atrações do último dia é a apresentação musical acústica, da Banda Agentes do Metrô, comandada pela vocalista Naiane Costa.

No calendário de comemorações da Estação do Imbuí, também está incluída a Mostra Phoenix - Mulher como Obra de Arte, com imagens da fotógrafa Isabele da Costa, que vai de 5 a 20 de março. A exposição apresenta o olhar da artista sobre vivências, fases da vida e o corpo feminino sem padronizações e edições nas fotos.

