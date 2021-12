Caveirão: suspeito de tráfico tem alta médica

Suspeito de envolvimento na morte de um garoto de 2 anos, Luiz Leandro Pinto de Jesus, o Caveirão, recebeu alta médica do hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, por volta das 15h deste domingo, 29.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, ele passou por uma cirurgia de fêmur na sexta-feira, 27, mesmo dia em que deu entrada, baleado na nádega, e neste domingo deixou a unidade, acompanhado por policiais Militares.

Policiais de plantão na 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (Liberdade) não revelaram o local para onde Caveirão foi transferido. Entretanto, segundo informações de funcionários do hospital, ele teria sido levado para o Complexo Penitenciário, em Mata Escura.

Antes da alta médica, a segurança tinha sido reforçada na unidade com dez policiais. A medida foi tomada depois que cinco homens armados tentaram invadir a enfermaria, no último sábado, 28, para resgatar Luiz Leandro, que é apontado pela polícia como líder do tráfico no IAPI e suspeito de participar do tiroteio que causou a morte de Yure Conceição Machado, de 2 anos, na quinta-feira, 26.

No confronto que resultou na morte da criança, Luiz Leandro foi baleado e internado. A tentativa de resgate na tarde de sexta foi frustrada por três agentes de plantão que estavam na porta da unidade. Foi cogitada a transferência do preso para outro hospital, mas o Roberto Santos e o Hospital Geral do Estado (HGE) se recusaram a recebê-lo, segundo a PM.

Drogas

Caveirão foi localizado pelos policiais, na sexta-feira, em uma casa, na Rua Ferreira Leal, onde também estavam suspeitos identificados como Zóio, Rambo e outro homem de nome não revelado.

Segundo o major Humberto, da 37ª CIPM, além de Caveirão, criminosos identificados como Seu Pena, Gatão, Zóio, Bambi, Renivam, Rambo, Biguinho, Mister, Neimar, Pequeno e Mal também estavam envolvidos no confronto que tirou a vida do pequeno Yure, na localidade conhecida como Campo do Milho, no IAPI.

Na casa onde o bando estava foi encontrado maconha, cocaína, crack, balança de precisão e embalagem para drogas.

Yuri foi sepultado no cemitério de Quintas dos Lázaros (Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

