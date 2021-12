Cavalo transita livremente pelo Parque Júlio César

A leitora Marciene da Silva Araújo registrou imagens de um cavalo que transitava livremente pela região do Parque Júlio César, na Pituba, na manhã desta quarta-feira, 4.

Apesar de parecer tranquilo, o animal - cujo dono não foi localizado - oferecia risco aos motoristas que trafegavam pelo local.

Em contato com o Portal A TARDE, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) informou que a retirada do cavalo deve ser realizada por agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). De acordo com o CCZ, a sua responsabilidade é agir apenas em casos onde o animal está ferido ou quando há necessidade de abrigá-lo.

A equipe de reportagem também tentou contato com a Transalvador, porém não obteve êxito.

