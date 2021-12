Cavalo morre eletrocutado em baia na Fenagro

Um cavalo da raça Mangalarga Marchador morreu neste domingo, 29, após ser eletrocutado em uma das baias da Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro), realizada no Parque de Exposições de Salvador.

O cavalo Forró do Cardeal, de 14 anos, era um dos principais animais do haras Caraíbas, em Pirajá, e acumula mais de 70 prêmios, entre eles o de campeão nacional Master/maior de marcha (2011) e master de macha (2009).

A coordenação da Fenagro afirmou que está apurando a situação para identificar as causas da descarga elétrica que causou a morte do cavalo.

"A feira assegura que o problema pontual já foi solucionado e que tanto animais quanto público estão em perfeita segurança durante o evento, que acontece até o próximo domingo, dia 6 de dezembro", informou em nota.

O haras se pronunciou por meio de sua página oficial no Facebook. Confira:







Estou vivendo um dos piores momentos da nossa criação! Nosso Forró do Cardeal acaba de morrer ELETROCUTADO!!!!!!... Posted by Haras Caraíbas on Domingo, 29 de novembro de 2015

A organização do evento ressaltou que este foi um fato isolado e destacou os cuidados com os animais expostos no evento. "Cada animal participa da exposição acompanhado de veterinário, tratadores e gerentes de fazenda. A Fenagro, por sua vez, mantém veterinário contratado pela exposição e equipe disponíveis 24 horas para qualquer eventualidade".

Além disto, afirmou que as providências foram tomadas imediatamente pela Associação de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba) e Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), que entraram em contato com o proprietário do animal para oferecer as garantias e indenizações.

