Cavalo é resgatado após cair em canal no Imbuí

Um cavalo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) neste sábado, 7, após cair em um canal.

O caso ocorreu na localidade do Bate Facho, no Imbuí, em Salvador. O resgate foi realizado com a utilização de um Auto Busca Salvamento Guincho (ABSG).

De acordo com o CBMBA, o animal foi acolhido e submetido aos cuidados de moradores da área que alegaram a posse.

