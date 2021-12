Cavalo é atropelado na Dorival Caymmi

Um cavalo foi atropelado na manhã desta segunda-feira, 2, em uma transversal da Avenida Dorival Caymmi, próximo a Escola Estadual Marechal Mascarenhas, em Itapuã. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o animal não morreu, mas está com as três patas quebradas.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado e enviou uma equipe para o local. Este órgão é responsável por avaliar as condições do animal. Não há informações sobre o estado de saúde do cavalo.

Agentes de trânsito estiveram no local para monitorar o trânsito, já que o cavalo ocupava parte da pista.

