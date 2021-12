Causa de estrondo e suposto tremor na Bahia ainda é mistério

A causa do estrondo e suposto tremor detectados por alguns moradores de Salvador, da ilha e do interior da Bahia ainda é um mistério. Especialistas apuram algumas linhas de investigação. Mas já descartaram algumas hipóteses.

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) descarta a ocorrência de um terremoto e cogitou a possibilidade que exercícios de jatos no espaço aéreo baiano tenham provocado o forte barulho. Isso seria possível se as aeronaves quebrassem a barreira do som. Contudo, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse, por meio de nota, que não realizou operações com caças supersônicos no estado neste domingo, 26.

Terremoto

O Centro de Sismologia da USP afirma que a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) não registrou qualquer sinal de abalo sísmico em Salvador. Além disso, a instituição argumenta que pelos relatos, o fenômeno foi percebido em um raio de 20 km, portanto, o tremor teria que ter uma magnitude de pelo menos 3 na escala Richter.

"Um tremor de mangnitude 3 seria bem registrado até centenas de km de distância", o que não ocorreu.

Meteoro

Outra possibilidade levantada é da queda de um meteoro. Contudo, o diretor do Observatório Antares, Paulo César da Rocha Poppe, disse, que por enquanto, não há registro que algum objeto especial tenha caído na Bahia.

Estrondo e tremor

Apesar dos órgãos oficiais não confirmarem o fenômeno, os baianos movimentaram as redes sociais com relatos de estrondo e tremor. A situação foi percebida em diversos bairros da capital baiana: Pituba, Brotas, Barra, Rio Vermelho, Paralela, Subúrbio e Liberdade.

Também houve relatos na ilha e no interior da Bahia.

