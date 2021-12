Causa da morte de menino de 13 anos é mistério para família

A causa da morte do garoto Ivan Pedro Pedreira Filho, de 13 anos, encontrado morto nesta quinta, 9, em Campinas de Pirajá, ainda é um mistério para a família. Enquanto a polícia acredita que o adolescente morreu afogado, o pai suspeita que o filho foi assassinado.

"Eu acho que levaram ele para lá (um riacho) e fizeram perversidade com ele. Foi maldade", afirma Ivan emocionado.

Os primeiros exames da perícia não conseguiram constatar o motivo da morte do menino. Segundo o pai, ele foi orientado pelo Instituto Médico Legal (IML) a procurar a 4ª Delegacia no prazo de 30 a 60 dias para verificar a causa da morte.

Caso a suspeita do pai de homicídio se confirme, ele espera que haja justiça.

Sumiço

Ivan Pedro desapareceu na quarta, 8, após sair da escola com dois amigos por volta das 10 horas. Ele chegou a ser visto com os colegas em uma lan house do bairro e depois acompanhado de um homem que trabalha na região. Após isso, os familiares não tiveram mais notícias do menino.

Nesta quinta, eles procuraram a delegacia para prestar queixa do desaparecimento. Mas logo em seguida souberam que um corpo tinha sido localizado no riacho e acabaram confirmando que seria de Ivan.

Segundo o pai, Ivan era um menino querido no bairro e colegas de escola fizeram uma manifestação por conta da morte do amigo.

O corpo de Ivan será enterrado nesta sexta.

