Católicos de Salvador lotaram as ruas da Cidade Baixa, na manhã deste domingo, 19, durante a Caminhada Penitencial. O evento teve início às 6h30 com saída da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, até a Igreja do Bonfim.

Pela manhã foram celebradas três Missas simultâneas: em frente à basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio), na matriz da paróquia Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) e na matriz da paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato), presididas pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e pelos bispos auxiliares.

Este ano a imagem peregrina de Nossa Senhora aparecida percorrerá por 8km - da Conceição da Praia ao Bonfim. Após as Missas, os fiéis que estiverem na Conceição da Praia e no Lobato sairão em procissão carregando duas cruzes (com seis metros de comprimento e três metros de largura) até o Largo dos Mares, onde se encontrarão e seguirão juntos até a Igreja do Bonfim. Durante todo o percurso os padres ministrarão o sacramento da Confissão. Durante a caminhada, há arrecadação de alimentos que serão doados para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e Hospital Martagão Gesteira.

Por conta da procissão, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza interdições do tráfego no local e orienta aos rodoviários e motoristas que seguirão para a Avenida Dendezeiros desviar o trajeto para o Caminho de Areia.

Católicos realizam Caminhada Penitencial na Cidade Baixa | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo