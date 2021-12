Católicos prestam homenagem à padroeira da Bahia

Cerca de dois mil fiéis, segundo estimativa da polícia, se reuniram ao redor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, para acompanhar as homenagens à santa padroeira da Bahia.



A missa campal foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, que abençoou os devotos e agradeceu as gotas de chuva que refrescaram a multidão.



O cantor Gerônimo conduziu a celebração com músicas em homenagem a Nossa Senhora, comovendo os religiosos. Também estava presente o deputado Nelson Pelegrino, que recebeu os cumprimentos dos sacerdotes que realizaram a celebração ao lado de dom Murilo.



Emocionada, Gislene Andrade participava pela primeira vez da festa, acompanhada pelo marido e os três filhos. "É uma energia muito linda, uma coisa divina. Agradeço muito a Nossa Senhora da Conceição por hoje ter minha família unida", disse a dona de casa de 44 anos.



Procissão



O fim da missa, marcado pela já tradicional chuva de pétalas de rosas, deu início à procissão. Regidos pela banda do Corpo de Bombeiros, os fiéis carregaram a imagem da santa pelas ruas do Comércio.



Guiando a cadeira de rodas do sogro, Hélio Campos, de 86 anos, a comerciante Cinara Franco acompanhava o cortejo. "Ele tem Alzheimer, mas vinha todos os anos para a celebração. Então, mesmo com todas as dificuldades, nós fazemos questão de trazê-lo", disse.



Festa



Por fim, jovens e adultos se juntaram ao redor das barracas para aproveitar a parte profana dos festejos e se divertir ao som de ritmos como samba, pagode e arrocha.

Para Neuza Vieira, entretanto, a festa já foi melhor. "Há 38 anos monto barraca, mas tem mais ou menos cinco anos que o público vem diminuindo muito. Acho que muitas pessoas têm receio da violência".



Até o final da manhã, porém, não foram registradas ocorrências policiais. Fizeram a segurança da população 315 soldados da Polícia Militar.

adblock ativo