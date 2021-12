Católicos preparam festa a São Roque

Devotos se preparam para a festa de São Roque na próxima quinta-feira, 16. Neste domingo, 12, eles lotaram a igreja de São Lázaro, no bairro da Federação, onde o santo é festejado. Muitos trouxeram presentes para o santo e depositaram ao pé da cruz em frente à igreja. Considerado protetor de doenças de pele e varíola, São Roque é associado no encontro entre candomblé e catolicismo ao orixá Omolu. As festividades seguem até quarta-feira, com missas às 8 horas. Na quinta, serão celebradas missas às 7, 9 e 11 horas. Às 15 horas a missa será presidida pelo arcebispo de Salvador dom Murilo Krieger.

