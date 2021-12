Católicos participam de caminhada penitencial em Salvador

Cerca de 120 mil fiéis participaram da Caminhada Penitencial, realizada pela Arquidiocese de Salvador neste domingo, 3. A celebração, que acontece há mais de 20 anos, no terceiro domingo da Quaresma, é um momento de reflexão e caridade.

A renúncia de Bento 16 e o conclave que escolherá o novo Papa, além da tragédia da boate Kiss, em Santa Maria (RS), foram os principais temas abordados nas celebrações.

O evento religioso começou às 6h50, com a celebração de missa presidida pelo bispo auxiliar dom Gilson Andrade da Silva, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

Durante o ato religioso, ele pediu aos fiéis que rezassem pelo futuro conclave e para o próximo pontífice romano. Dom Gilson também lembrou da tragédia de Santa Maria, negando comentários espalhados nas redes sociais, de que o ocorrido foi um castigo aos pecadores. E destacou o motivo do evento: "Faremos uma caminhada não como quem sabe aonde quer chegar, mas como quem tem certeza de qual é seu destino".

Paralelamente, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Lobato, o padre Joelson Alves de Andrade também celebrou uma missa como parte das atividades da caminhada. Dali, saiu a cruz-símbolo do evento religioso.

Caminhada - Depois das duas missas, os católicos saíram em procissão. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger liderou a caminhada, que partiu da Basílica de N.Sra. da Conceição da Praia e, ao contrário do programado, seguiu direto para a Igreja do Senhor do Bonfim. Em outros anos, os dois grupos se encontravam no Largo dos Mares e seguiam juntos até a Colina Sagrada.

Durante o percurso, dom Murilo rezou e cantou com os fiéis que o acompanhavam. Na subida da colina, todos entoaram o Hino do Senhor do Bonfim. "A caminhada se insere bem no clima da Quaresma, que é um tempo de penitência. Por isso, enfrentamos os 7 km embaixo do sol, com orações e cantando, demonstrando a nossa fé", ressaltou dom Murilo Krieger na chegada à Igreja do Bonfim.

Com o grupo que saiu do Lobato, quatro minitrios elétricos animaram a caminhada, com rezas e músicas cristãs tocadas em diversos ritmos.

Cerca de 30 minutos depois da chegada do arcebispo ao Bonfim, o primeiro minitrio e a cruz, que vinha com o segundo grupo, subiram a colina, novamente ao som do Hino do Senhor do Bonfim.

Conclave - Com a chegada da cruz, dom Murilo Krieger iniciou uma cerimônia, com o padre Edson Menezes, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, do alto da escadaria. Nela, pediu que os fiéis rezassem para o papa emérito, e saldou o ex-pontífice. "Bento 16 compriu bem o seu papel, mas teve que reconhecer, primeiro para si e, depois, para o mundo, as suas limitações", afirmou.

O arcebispo também desejou que a eleição do novo papa seja iluminada pelo Espírito Santo. Já o padre Edson Menezes lembrou que o cardeal dom Geraldo Majella está em Roma e participará do conclave. Por isso, pedindo uma oração para iluminá-lo.

